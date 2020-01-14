Пьяная голая дрянь опозорила поезд Москва — Симферополь и травмировала своего ребенка

Россиянка без трусов травмировала грудного ребенка, швырнув его в туалет поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. Это новый состав, который недавно так торжественно запускали. Маленькая девочка в настоящее время находится в больнице.
Семейка развлекалась в ночь на 10 января. С двумя детьми.
По направлению к тамбуру из купе выбежала пьяная женщина без нижнего белья с младенцем на руках. В это время ребенка за другую руку пыталась удержать девочка постарше. Мать, добежав до туалета, швырнула дочку в помещение санузла, после чего ретировалась. Младенца подхватила на руки сестра, которая передала его выбежавшему из купе мужчине.
Инцидент произошел прямо в районе Крымского моста.
Оба родителя: 53-летний отец и его 36-летняя сожительница — во время поездки злоупотребляли алкоголем.
В результате девочка, которой не исполнилось и года, получила серьезные травмы. Начальник поезда (увидев, что происходит на видеокамерах) вызвал наряд полиции, семью дурней и алкашей ссадили с поезда, детей передали на руки медикам. В настоящее время они находятся в больнице города Крымска.
Пока что детей вернули родителям, которые обещали больше не пить, но стоит ли?
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