США ввели санкции против двух северокорейских компаний

14.01.2020, 19:52, Новости дня

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении двух северокорейских компаний, подозреваемых в причастности к экспорту рабочих из КНДР в обход санкций ООН.

Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию Korea Namgang Trading и базирующуюся в Китае компанию Beijing Sukbakso, несмотря на усилия США по возобновлению переговоров по денуклеаризации.

Как утверждается, первая компания причастна к экспорту северокорейских рабочих с целью привлечения дохода для северокорейского правительства или правящей партии. Вторая компания содержала жилые помещения в Китае в целях содействия экспорту рабочей силы.

«Экспорт северокорейских рабочих генерирует незаконный доход для правительства Северной Кореи в нарушение санкций ООН», – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Санкции предусматривают заморозку всех активов данных компаний, находящихся в юрисдикции США, и запрет на ведение дел с ними для американских граждан. Санкции введены на фоне повышенной напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Пекин выражает недовольство по поводу недостаточной гибкости Вашингтона на переговорах и предупреждает, что больше не имеет оснований для соблюдения самопровозглашенного моратория на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия.

Власти США настаивают, что Северная Корея должна принять более конкретные меры для ликвидации своих ядерных и ракетных программ, прежде чем будут смягчены санкции.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Пхеньян примет правильное решение, несмотря на медленный прогресс.

«Санкции, которые мы и остальной мир ввели в отношении Северной Кореи… очевидно, заставили северокорейского лидера Ким Чен Ына всерьез задуматься о правильном дальнейшем пути для его народа», – заявил он.



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Последнее: Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении двух северокорейских компаний, подозреваемых в причастности к экспорту рабочих из КНДР в обход санкций ООН. Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию Korea Namgang Trading и базирующуюся в Китае компанию Beijing Sukbakso, несмотря на усилия США по возобновлению переговоров по денуклеаризации. Как утверждается, первая компания причастна […]

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