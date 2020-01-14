СМИ: звезда «Друзей» Мэттью Перри встречается с девушкой на 22 года младше себя

По сообщениям Us Weekly, у голливудского актера и кумира 90-х появилась новая дама сердца. Ею стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией — она ищет актеров и новые таланты. Впервые они были замечены вместе в конце декабря у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку.

Как рассказывает инсайдер, знакомый с Молли, «она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды». Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречаются уже несколько месяцев и вместе отпраздновали последнее Рождество в коттедже общих друзей.

Надо отметить, Перри давно не появлялся на публике в компании девушек. Последние известные общественности отношения у актера были восемь лет назад — он встречался с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы, а еще ранее (1995-1996 годы) — с актрисой Джулией Робертс. И хотя поклонники ситкома «Друзья» настойчиво приписывают ему роман с коллегой по съемочной площадке Кортни Кокс, «химия» между ними осталась лишь на экране.

К тому же все эти годы ему было, мягко говоря, не до романтики. В разных СМИ регулярно появлялись новости о его проблемах со здоровьем, которые сводились к зависимостям от алкоголя и запрещенных препаратов. Он честно рассказывал об этом несколько раз в интервью. В 1997-м, во время съемок в сериале «Друзья», Мэттью прошел 28-дневную программу лечения зависимости от викодина, сильнодействующего обезболивающего, и позже признался в интервью Ларри Кингу, что принимал его «в основном для того, чтобы меньше выпивать алкоголя». В 2001-м он стал пациентом рехаба, где пытался побороть зависимость от викодина, метадона, амфетамина и алкоголя. В 2015-м он прошел лечение в калифорнийском центре Phoenix House. А в 2018-м медики диагностировали у него острую перфорацию ЖКТ (когда содержимое кишечника поступает в полость живота) и срочно сделали операцию, не допустив сепсиса.

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Последнее: По сообщениям Us Weekly, у голливудского актера и кумира 90-х появилась новая дама сердца. Ею стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией — она ищет актеров и новые таланты. Впервые они были замечены вместе в конце декабря у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку. Как рассказывает […]