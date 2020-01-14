Эксперты составили список самых проблемных турбированных моторов

Эксперты составили список турбированных моторов, являющихся самыми проблемными. Специалисты объяснили причины ненадёжности данных силовых агрегатов, включая быстрое образование нагара на форсунках и клапанах, а также отложения в цилиндрах.
Россияне, приобретая автомобиль, в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение машинам с атмосферным ДВС. Вместе с тем, анализ ценовых характеристик силовых агрегатов показывает, что турбомотор выгоднее, так как он мощнее и экономичнее. Специалисты назвали не самые удачные варианты. Первым является 1,4-литровый агрегат Volkswagen TSI. Такой же двигатель, устанавливаемый на машины Audi, получил индекс TFSI. Далее следует проблемный мотор BMW семейства N45. Следующим является силовой агрегат того же производителя с модельным индексом N46. Речь идёт о данных ДВС, которые производились в период с 2001–2011 годы и устанавливались на машины соответствующего года выпуска. Вслед за этим указывают на не совсем удачный двигатель EcoBoost компании Ford с рабочей камерой 1,0 л. Общая статистика по всем европейским турбомоторам велась среди тысяч таких силовых агрегатов, успешно отработавших свой ресурс. Вместе с тем, репутация пострадала в целом.
Отдельно называют проблемы, связанные с неэффективными системами смазки, что вызывает масляное «голодание» или перерасход жидкого смазывающего состава. Имеет место высокая термонагруженность и чувствительность к качеству топлива, в ряде случаев вызывающая прогорание поршней, деформацию клапанов и многочисленные течи через уплотнительные прокладки.
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Последнее: Эксперты составили список турбированных моторов, являющихся самыми проблемными. Специалисты объяснили причины ненадёжности данных силовых агрегатов, включая быстрое образование нагара на форсунках и клапанах, а также отложения в цилиндрах. Россияне, приобретая автомобиль, в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение машинам с атмосферным ДВС. Вместе с тем, анализ ценовых характеристик силовых агрегатов показывает, что турбомотор выгоднее, так как […]
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