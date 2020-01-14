Социальная сеть «ВКонтакте» не работает по всей России

14.01.2020, 19:47, Разное

Интернет-пользователи со всех уголков Российской Федерации начали распространять сообщения о том, что не могут зайти на личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Более того, данная проблема не решается уже в течение часа.
Юзеры отмечали, что у кого-то сайт вовсе не работает, у некоторых же получается зайти лишь на свою страницу, и часть других разделов, но не более. Кого-то и вовсе из социальной сети удалили без согласия.

По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Георгия Лобушкина, на данный момент действительно наблюдаются небольшие технические проблемы, но над их решением уже работают специалисты. В заключении представитель сайта заявил, что все неполадки будут устранены в кратчайшее время.



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