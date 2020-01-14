В Сети появился второй трейлер картины «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон в главной роли

MARVEL предлагает вернуться в прошлое знаменитой русской шпионки Наташи Романофф. Вторник 14 января стал днем выхода второго трейлера «Черной вдовы».

В центре внимания зрителей окажутся события, предшествующие вхождению героини Скарлетт Йоханссон в команду Мстителей. Черная вдова вместе с другими земными супер-героями продолжит сражаться с наёмником Таскмастером. Профессиональный злодей коварен и опасен, а в сражениях он использует щит. Говорить о сюжете, где все бегут, прыгают и стреляют, достаточно сложно, но зрителям обещано продолжение ленты «Первый мститель: Противостояние».

Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN. Премьера пройдет 20 апреля 2020 года.

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