В Сети появился второй трейлер картины «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон в главной роли

MARVEL предлагает вернуться в прошлое знаменитой русской шпионки Наташи Романофф. Вторник 14 января стал днем выхода второго трейлера «Черной вдовы».
В центре внимания зрителей окажутся события, предшествующие вхождению героини Скарлетт Йоханссон в команду Мстителей. Черная вдова вместе с другими земными супер-героями продолжит сражаться с наёмником Таскмастером. Профессиональный злодей коварен и опасен, а в сражениях он использует щит. Говорить о сюжете, где все бегут, прыгают и стреляют, достаточно сложно, но зрителям обещано продолжение ленты «Первый мститель: Противостояние».
Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN. Премьера пройдет 20 апреля 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эксперты составили список турбированных моторов, являющихся самыми проблемными. Специалисты объяснили причины ненадёжности данных силовых агрегатов, включая быстрое образование нагара на форсунках и клапанах, а также отложения в цилиндрах. Россияне, приобретая автомобиль, в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение машинам с атмосферным ДВС. Вместе с тем, анализ ценовых характеристик силовых агрегатов показывает, что турбомотор выгоднее, так как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сбежавший от Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин сделал заявление / 27 ноября
- В России создали эффективную защиту для подверженных износу деталей автомобилей / 11 декабря
- Любовницу Виторгана засняли с бывшим мужем / 13 декабря
- Этери Колесник рассказала, когда нужно срочно идти к кардиологу / 9 января
- Мнение: Натоптали / 10 января
- Анастасия Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Галине Волчек / 26 декабря
- Мнение: Маникюр для лошади / 30 декабря
- «Моя родня поверила мне лишь когда мои племянники стали видеть те же пугающие вещи, что я видел в детстве» / 6 января