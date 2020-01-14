CGTN о решении США больше не считать КНР «валютным манипулятором» — жест доброй воли, но самое сложное впереди

Китайские власти «приветствовали» заявление США о том, что Вашингтон больше не считает Китай «валютным манипулятором». Возможно, этот шаг со стороны Америки можно считать «жестом доброй воли» в преддверии подписания первой части торговой сделки между двумя странами, однако самые трудные вопросы США и КНР оставили на вторую фазу переговоров, комментирует корреспондент CGTN Нэйтан Кинг.

Наш выпуск мы начинаем с сообщения из китайской столицы, где власти КНР приветствовали заявление Министерства финансов США о том, что оно больше не будет характеризовать Китай как «валютного манипулятора». Как отметил МИД КНР, это решение соответствует фактической ситуации и единому мнению международного сообщества.

ГЭН ШУАН, официальный представитель МИД КНР: Китай никогда и не был «валютным манипулятором». Недавнее заключение, к которому пришли США, соответствует фактической ситуации и международному консенсусу. Последние оценки и заключения МВФ также свидетельствуют о том, что курс юаня в целом находится в соответствии с текущим состоянием китайской экономики, и опровергают утверждение о том, что КНР «манипулирует своей валютой».

Китай — ответственная страна. Мы уже неоднократно подчёркивали, что мы не занимаемся намеренным обесцениванием нашей валюты, чтобы обойти конкурентов, и никогда не собираемся манипулировать курсом собственной валюты в качестве реакции на обострение ситуации во внешней политике, в том числе и на торговые конфликты.

Ну а тем временем глава китайской делегации, занимающейся переговорами по торговой сделке с США, вице-премьер (Госсовета КНР. — ИноТВ) Лю Хэ сейчас находится в Вашингтоне и готовится подписать первую часть соглашения с Америкой. Подробнее о том, как развиваются события в Белом доме, расскажет корреспондент CGTN Нэйтан Кинг.

НЭЙТАН КИНГ, корреспондент CGTN: Глава китайской делегации вице-премьер Лю Хэ приехал сюда, в Вашингтон, как раз когда Министерство финансов США объявило, что больше не считает Китай «валютным манипулятором».

Вообще Китай стал так именоваться в США лишь пять месяцев назад — по настоянию американского президента Дональда Трампа. До этого Минфин США пять раз заявлял, что нет, китайцы не пытаются, вопреки принципам конкуренции, специально занижать курс своей валюты. Теперь обвинения с КНР сняты, а значит и санкций по этим обвинениям больше не будет.

Что же это, своего рода жест доброй воли? Поживём — увидим. Помните, нам пока точно не известно содержание будущей торговой сделки. Как мы знаем из того, что открыто заявляют США, соглашение включает в себя увеличение объёмов закупок со стороны Китая, в особенности в сельскохозяйственной сфере — на сумму от 40 до 50 миллионов долларов в год. В общей сложности Китай должен будет закупить у США товаров на сумму 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Посмотрим, как это будет выглядеть более детально.

Как ещё мы знаем, здесь также обсуждаются соглашения в сфере защиты интеллектуальной собственности, доступа к рынкам для обеих стран, а также вопросов, связанных с валютой. Будут и другие темы. Но чего в первой части сделки точно не будет, так это некоторых трудных проблем, которые отложили до второй фазы.

НЭЙТАН КИНГ: Хорошие новости заключаются уже в том, что хотя бы некоторые пошлины уже были отменены. В том числе и те, что должны были вступить в силу 15 декабря и могли нанести сильный удар по импорту потребительских товаров из Китая в США. Тем не менее, даже несмотря на то, что стороны уже готовятся подписать первую часть своей торговой сделки, на сегодня пошлины так или иначе всё ещё действуют в отношении двух третьих всех китайских товаров, импортируемых в Америку. Поэтому обсуждение второй части соглашения во многом должно будет включать в себя вопрос отмены этих пошлин.

В среду, насколько мы понимаем, делегации обеих стран должны будут выступить с заявлениями в Белом доме. До этого для участников переговоров запланирован ужин и другие мероприятия. Обо всём этом мы будем сообщать вам в течение предстоящей недели.

Спасибо. С вами был Нэйтан Кинг, CGTN, Белый дом.

Дата выхода в эфир 14 января 2020 года.

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