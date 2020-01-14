TVP Info — Польша рискует пропустить удар от Путина на Всемирном форуме памяти холокоста

14.01.2020, 19:47, Новости дня

Воспользовавшись отсутствием президента Польши Анджея Дуды на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле, глава РФ Владимир Путин может прибегнуть к лживому историческому нарративу и тем самым «напасть» на Польшу, считает глава фонда From The Depths Джонни Дэниелс. Израильский активист напоминает, что РФ имеет огромное влияние в странах Ближнего Востока, таких как Сирия, потому Израиль должен быть осторожен в отношениях с Кремлём.


Reuters

Председатель фонда From The Depths Джонни Дэниелс считает, что ситуация вокруг Всемирного форума памяти холокоста в Израиле, в рамках которого не разрешили выступить с речью президенту Анджею Дуде, является следствием давления со стороны России. По его словам, аргумент, который использует Москва, — это безопасность Израиля, пишет TVP Info. 

В интервью Дэниелс напомнил, что РФ имеет огромное влияние в странах Ближнего Востока, таких как Сирия. По этой причине, считает он, Израиль должен быть осторожен в отношениях с Кремлём.

По словам еврейского активиста, проживающего в Польше, польский президент действовал правильно, отказавшись от мероприятия, на котором ему было отказано в праве голоса. Но при этом он отмечает, что Дуда потерял возможность познакомиться поближе с  проблемой холокоста в контексте растущего антисемитизма в Европе.

Дэниелс уверен, что эффект, который может быть желательным для Израиля и одновременно невыгодным для Польши, заключается в том, что форум в Израиле отвлечёт внимание от мероприятий 75-й годовщины освобождения лагеря в Освенциме. Активист боится, что Путин может использовать встречу в Израиле, чтобы «напасть» на Польшу, прибегнув к лживому историческому нарративу. Отсутствие президента Польши означает, что ответа с польской стороны не последует незамедлительно. 

При этом израильский активист также высоко оценивает умеренную и достойную государственного деятеля реакцию Анджея Дуды, замеченную и положительно воспринятую зарубежными СМИ, пишет TVP Info.



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