«Оскар» объявил номинантов

Лариса Малюкова — о потенциальных лауреатах одной из главных кинопремий мира.

Эксперты, в частности уважаемое издание « The Hollywood Reporter», среди главных претендентов в номинации «Лучший фильм» называли протяженную во времени (и в трехчасовом хронометраже) гангстерскую драму Мартина Скорсезе «Ирландец», британо-американскую военную фреску «1917» Сэма Мендеса, южнокорейскую сатирическую драму —комедию «Паразиты», снятую режиссером Пон Чжун Хо, и вольную интерпретацию трагических событий «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

И то, что к ним добавились «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо» вряд ли поменяет расклад.

За статуэтку лучшему режиссеру поборются те же Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мэндес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Пон Чжу Хо («Паразиты»).

«Ирландец»

История воспоминаний водителя-дальнобойщика, волей судьбы связавшегося с мафией и превратившегося в профессионального киллера уже доступен на Netflix. Снят фильм по мотивам «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. В главных ролях именитые ветераны, любимцы Скорсезе: Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

«Паразиты»

Виртуозный трагифарс «Паразиты» о том, как семья бедняков хитростью проникает в богатую семью в качестве обслуги, уже удостоены Каннской Пальмовой ветви. Фильм претендует и на звание «Лучшего иностранного фильма», и вероятно его и получит.

«Однажды в… Голливуде»

«Однажды в… Голливуде» с его дотошной и вместе с тем фантазийной реконструкцией 1960-х, повествование о жизненных виражах известного актера (Ди Каприо) и его дублера (Брэд Питт). Но прежде всего фильм — ностальгия по Голливуду, которого уже нет.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

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«1917»

В «1917» Мендес рассказывает о судьбе двух молодых солдат Первой мировой войны, от которых зависят жизни их соратников. Критики высоко оценили картину сразу после ее выхода. Фильм выйдет на российские экраны уже 30 января.

Кадр из фильма «1917». Kinopoisk.ru

«Джокер»

Разумеется, в списке на звание лучшего фильма и «Джокер». Но с ним интересно.

До недавнего времени у фильма Тодда Филлипса были высокие шансы на победу. Впрочем, на недавнем «Золотом глобусе», который называют генеральной репетицией Оскара, его обошла драма «1917». И вот снова весы качнулись в сторону восхитившей одних и возмутившей других истории революционного безумца. У «Джокера» наибольшее количество номинаций (в 11 категориях). Для Филлипса его фильм не о графическом злодее, но о превращении человека в Джокера.

Теперь все зависит от выбора и приоритетов академиков.

Кадр из фильма «Джокер»

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Главным претендентом на звание «Лучший актер первого плана» закономерно стал Хоакин Феникс («Джокер»).

В этом году много прекрасных актерских работ. Невероятный Антонио Бандерас в роли альтер-эго Альмодовара в его психологической драме «Боль и слава». Неожиданный тонкий и сложный образ человека, теряющего свою любовь создал Адам Драйвер в «Брачной истории». Хорош Леонардо Ди Каприо в трагикомической роли актера, слава которого сыпется, словно песок в песочных часах («Однажды в… Голлливуде»). Джонатан Прайс («Два Папы») в роли лидера католической церкви блестяще балансирует между драмой и комедией.

Первое место в списке претендентов на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса первого плана» уверенно занимает Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в британской мелодраме «Джуди» Руперта Гулда, посвященной Джуди Гарланд.

Можно поздравить Дарью Кащееву. Ее анимационный фильм «Дочь» — в категории «Лучший короткометражный фильм».

«Дочь»

Его она сняла в Праге, где учится в Академии искусств (FAMU). Фильм уже получил студенческий Оскар (Student Academy Awards). Это история взаимоотношений дочери и отца.

Выросшая дочь (в фильме куклы как будто бы из папье-маше) в больничной палате умирающего отца вспоминает, каким порой жестким был он, и каким счастьем было маленькой птичкой замереть у него на груди.

Фильмы Кантемира Балагова («Дылда»), Константина Бронзита («Он не может жить без космоса») и Виктора Косаковского («Акварель»), попавшие в шорт-лист, не включены в список оскаровских номинантов. И это никоим образом не свидетельствует, что они хуже «включенных»

Победителям вручат награду 9 февраля на 92-й церемонии вручения «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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Последнее: Лариса Малюкова — о потенциальных лауреатах одной из главных кинопремий мира. Эксперты, в частности уважаемое издание « The Hollywood Reporter», среди главных претендентов в номинации «Лучший фильм» называли протяженную во времени (и в трехчасовом хронометраже) гангстерскую драму Мартина Скорсезе «Ирландец», британо-американскую военную фреску «1917» Сэма Мендеса, южнокорейскую сатирическую драму —комедию «Паразиты», снятую режиссером Пон Чжун Хо, и вольную […]