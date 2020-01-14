Яна Рудковская раскритиковала Авербуха за низкий гонорар Медведевой

Российский продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в том, что он мало платит фигуристам за участие в ледовых шоу.
В новогодние праздники в Москве проходило шоу Авербуха «Волшебник страны Оз», в котором главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров.
По словам Авербуха, гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тыс. рублей за выход, информирует РИА «Новости».
«По 3 шоу в день девочка катала, Совсем конечно мало платит Илья заездам мирового катания. По 3 шоу в день девочка катала, а это очень тяжело … Не все мужики выдерживают 3 шоу, не то, что такие хрупкие девочки! Мы более 2 шоу день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они 3 шоу катают! Мог бы конечно Илюша и накинуть, спортсменам такого уровня, за уникальный КПД», – написала Рудковская в своем Telegram-канале.
Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате РФ по фигурному катанию.
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Последнее: Российский продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в том, что он мало платит фигуристам за участие в ледовых шоу. В новогодние праздники в Москве проходило шоу Авербуха «Волшебник страны Оз», в котором главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Авербуха, гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тыс. […]
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