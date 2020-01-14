С 13 января в Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ подчеркнули, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

«Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов комфортнее», – добавили в НБУ.

💪🏻 Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. З 13 січня… Posted by Національний банк України on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

International Bank Account Number – это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Ее назначение – упрощение операций между банками разных стран.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), счет (длина номера счета не является фиксированной, с 1 ноября 2019 – от 5 до 19 символов). Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С 13 января в Украине все банковские счета перевели на международный стандарт IBAN. Об этом 14 января проинформировала пресс-служба Национального банка Украины. В НБУ подчеркнули, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN. «Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов комфортнее», – добавили […]