Мнение: Британия пытается помешать референдуму в Шотландии о независимости

Борис Джонсон пишет письмо премьеру Шотландии, где напоминает, что в 2014-м году шотландцы обещали ограничиться одним референдумом о независимости (который шотландцы проиграли лоялистам). Мол как так-то. Тогда обещали больше референдумов не проводить, а сейчас речь снова зашла о референдуме (ориентировочно в 2022-м году) с все тем же вопросом. При этом премьер Шотландии Старджон открыто его поддерживает, фактически наплевав на предшествующие обещания британцам. На основании референдума 2014 года Лондон отказывает шотландцам в референдуме (демократия, да).

При этом шотландские сепаратисты имеют большинство в шотландском парламенте, хотя среди самих шотландцев мнение о независимости от Британии разделены примерно пополам.

Тут у шотландцев есть туз в рукаве — они всегда могут заявить, но так тот референдум был до Брексита, а новый будет после Брексита, тем более, что Шотландия хочет остаться в Евросоюзе, поэтому прежние обязательства утратили силу по вине Британии, которая проголосовала за выход из ЕС, в то время как Шотландия хотела бы остаться.

Разумеется, если бы референдум был бы обычной болтовней, Джонсону не потребовалось бы осуществлять сей публичный демарш. Последние демонстрации шотландских сепаратистов ясно показали, что подготовка общественного мнения к необходимости нового референдума уже идет, а после окончательного выхода Британии из Европейского Союза, шотландские сепаратисты или правильнее говорить, борцы за свободу от британской оккупации, получат новые аргументы для убеждения колеблющихся. Переход борьбы за референдум в плоскость официальной переписки свидетельствует о том, что заболтать проблему уже не получится.

Шотландия будет свободной! Дело Уильяма Уоллеса победит!

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Борис Джонсон пишет письмо премьеру Шотландии, где напоминает, что в 2014-м году шотландцы обещали ограничиться одним референдумом о независимости (который шотландцы проиграли лоялистам). Мол как так-то. Тогда обещали больше референдумов не проводить, а сейчас речь снова зашла о референдуме (ориентировочно в 2022-м году) с все тем же вопросом. При этом премьер Шотландии Старджон открыто его […]