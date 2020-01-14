Москва объяснила последствия решения «евротройки» по СВПД

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), завили в МИД.

В комментарии на сайте ведомства сообщается, что решение европейских участников СВПД перейти к запуску разрешения споров с помощью одного из параграфов документа вызывает в Москве разочарование и серьезную озабоченность.

«Не видим для такого шага никаких оснований. Не исключаем, что непродуманные действия «евротройки» приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки, к чему «евротройка» якобы стремится», – отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что осложнение в реализации СВПД возникло не по вине Ирана и не связано с ним.

«Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и, прежде всего, являются реакцией на грубые нарушения договоренностей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остается под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ», – добавили в министерстве.

Там уточнили, что «евротройка» пока не готова или «не может себе позволить» реализовывать СВПД в обход возведенных Вашингтоном препятствий.

«Если и когда все эти многочисленные и разнообразные по своей природе и характеру проблемы будут устранены, у Ирана не останется причин отклоняться от изначально согласованных параметров СВПД», – пояснили в МИД.

Во вторник стало известно, что Франция, Великобритания и Германия планируют запустить механизм разрешения споров СВПД.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), завили в МИД. В комментарии на сайте ведомства сообщается, что решение европейских участников СВПД перейти к запуску разрешения споров с помощью одного из параграфов документа вызывает в Москве разочарование и серьезную […]