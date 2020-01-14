Смелянский: Я делаю все, чтобы людей, которые воруют, сажать

Генеральный директор «Укрпошти» Игорь Смелянский заявил в интервью изданию «ГОРДОН», что старается наказать всех, кто ворует.

«Кого-то жалеть – у нас всегда пожалуйста. Вот пример: одна бухгалтер украла 1,5 млн грн. Когда ее увольняли по статье, сотрудники заняли ее сторону. Это причина, по которой демократия часто не работает, по которой иногда нужно через колено переломить. Я делаю все, чтобы людей, которые воруют, сажать. К сожалению, это не так просто», – сказал он.

По словам Смелянского, в этом вопросе закон «пробуксовывает».

«Уголовных дел много, а привлекли к ответу далеко не всех», – подчеркнул гендиректор «Укрпошти».

«Смелянский: Государство тратит 2 млрд грн на доставку пенсий. Позвольте «Укрпошті» действовать как банку, мы к нулю сведем эти расходы в течение четырех лет». Читайте полную версию интервью

20 апреля 2016 года Кабинет Министров Украины назначил менеджера американского офиса крупнейшей аудиторской компании KPMG Смелянского главой правления «Укрпошти». В должность главы компании он вступил 1 июля. С 1 марта 2017 года при реорганизации «Укрпошти» в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора. 4 июля 2018 года правительство утвердило Смелянского в должности генерального директора «Укрпошти» и обязало Министерство инфраструктуры в течение месяца заключить с ним контракт. Мининфраструктуры подписало договор со Смелянским 17 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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