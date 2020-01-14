Американские учёные определили 4 основных пути старения организма

14.01.2020, 19:30, Разное

В результате проведённого исследования американским учёным из Stanford University удалось определить 4 основных пути старения человеческого организма. При этом специалисты отметили, что у одного индивидуума могут присутствовать сразу несколько типов.
К исследованию авторы проекта привлекли 43 добровольца обоих полов в возрасте 34-68 лет, не имевших особых проблем со здоровьем. Два года учёными анализировались генетически-молекулярные маркеры и отмечалась динамика старения. Таким образом удалось определить 4 основных типа – метаболический, нефротический, печёночный и иммунный. Люди, имеющие метаболический путь старения, больше остальных подвержены развитию диабета, иммунного – воспалениям и заболеваниям соответствующей системы.

Для одного человека могут быть присущи сразу несколько типов, но при этом данный процесс можно существенно замедлить, внеся коррективы в образ жизни. К примеру, при метаболическом типе это возможно с помощью диет и похудения, при нефротическом – принимая статины. Однако авторы научной работы отмечают, что до конца выяснить причины и механизмы старения им пока не удалось.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правоохранители разоблачили группу вымогателей, которые, представляясь участниками АТО, похищали людей. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции. Следователи зафиксировали четыре эпизода с вымогательством несуществующих долгов на сумму около 11 млн грн. В полиции заявили, что в 2019 году 26-летний россиянин создал преступную группу, которая «работала» по заказу третьих лиц. Правоохранители установили, что одному из […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика