Американские учёные определили 4 основных пути старения организма

В результате проведённого исследования американским учёным из Stanford University удалось определить 4 основных пути старения человеческого организма. При этом специалисты отметили, что у одного индивидуума могут присутствовать сразу несколько типов.
К исследованию авторы проекта привлекли 43 добровольца обоих полов в возрасте 34-68 лет, не имевших особых проблем со здоровьем. Два года учёными анализировались генетически-молекулярные маркеры и отмечалась динамика старения. Таким образом удалось определить 4 основных типа – метаболический, нефротический, печёночный и иммунный. Люди, имеющие метаболический путь старения, больше остальных подвержены развитию диабета, иммунного – воспалениям и заболеваниям соответствующей системы.
Для одного человека могут быть присущи сразу несколько типов, но при этом данный процесс можно существенно замедлить, внеся коррективы в образ жизни. К примеру, при метаболическом типе это возможно с помощью диет и похудения, при нефротическом – принимая статины. Однако авторы научной работы отмечают, что до конца выяснить причины и механизмы старения им пока не удалось.
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