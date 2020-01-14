Олег Меньшиков рассказал о настоящей причине своей бездетности

14.01.2020, 19:30, Разное

Как известно, Олег Меньшиков живет в браке с супругой Анастасией уже более 15 лет. К сожалению, за это время им так и не удалось завести детей, поэтому артист смирился с тем, что у него так и не появится наследник.
В первое время он всегда откладывал вопрос о прибавлении в семье, а когда момент настал, все планы были разрушены из-за проблем со здоровьем. Что касается альтернатив, например, усыновления или современного способа зачатия, то актёр отказывается от этого: «Что называется, Бог не дал», — отметил Меньшиков. Главным секретом своего крепкого брака он назвал отсутствие выяснений отношений с любимой – примерно такой же подход был в его семье и в детстве артиста.

В заключении режиссер заявил: ему до сих пор обидно, что его супруга не стала актрисой. Сейчас жительница работает инструктором по фитнесу, но в своё время пыталась получить несколько ролей. Каждый раз ей отказывали из-за громкой фамилии супруга, подытожил Меньшиков.



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