В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о росте зарплат в 2020 году. По словам главы ведомства Максима Топилина, в РФ прогнозируется рост доходов и зарплат.
Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на — 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы. Для бухгалтеров, юристов и других представителей бюджетных заведений фонд оплаты труда проиндексируют на 3%. В следующие годы индексация составит 4% с 1 октября.
Отметим, что по данным аналитиков из «Авито Работа» средняя зарплата в РФ в 2019 году составила почти 38 тысяч рублей при росте в 6% по сравнению с 2018 годов.
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