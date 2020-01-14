Российская компания анонсировала поставки нефти в Белоруссию

Холдинг «Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, маршрутные поручения уже оформлены.
«Подтверждаем, что маршрутные поручения подписаны», – передает РИА «Новости» слова представителя «Сафмара».
Он не сказал объем поставок.
Источник в отрасли сообщил, что речь идет о 30 тыс. тонн нефти.
Группа компаний принадлежит Гуцериевым. Ранее эксперты сообщали, что Белоруссия получает нефть с Нового года только от компании Михаила Гуцериева, которого считают другом Александра Лукашенко.
Между тем, ранее во вторник Минск заявил, что нефть Белоруссии вместо РФ могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан.
В начале января прекратились поставки российской нефти в Белоруссию. Однако 4 января «Белнефтехим» сообщил об оформлении документов с российской компанией на прокачку первой партии нефти по цене без премии.
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Последнее: Холдинг «Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, маршрутные поручения уже оформлены. «Подтверждаем, что маршрутные поручения подписаны», – передает РИА «Новости» слова представителя «Сафмара». Он не сказал объем поставок. Источник в отрасли сообщил, что речь идет о 30 тыс. тонн нефти. Группа компаний принадлежит Гуцериевым. Ранее эксперты сообщали, что Белоруссия получает нефть с […]
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