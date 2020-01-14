Автоновости: Названы самые популярные в России автомобили в 2019 году

По итогам российских продаж новых легковых автомобилей за 2019 год 9 мест в первой десятке заняли самые дешевые модели на нашем рынке. Причем три из них — вазовские, а за лидерство боролись две из них, серьезно оторвавшись от преследующих их иномарок.

Как и ожидалось, в 2019 году на российском рынке сменился лидер: первое место по продажам заняла вазовская Lada Granta, которая взяла свое за счет элементарной дешевизны на фоне падающей платежеспособности населения. По данным АЕБ, продажи "Гранты" в 2019 году выросли на 28% и достигли 135 831 машины.

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На второе место опустилась более дорогая Lada Vesta, лидировавшая год назад. Ее продажи выросли на 3% (до 111 459 машин), причем около половины продаж (55 338 машин) пришлось на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross.

Далее следует "корейское трио". Третье место по продажам, несмотря на 8-процентный спад, занял седан Kia Rio, разошедшийся тиражом 92 475 штук. Четвертой идет лидерующая среди внедорожников и кроссоверов Hyundai Creta, которая прибавила 6% и набрала 71 487 покупателей. Замыкает первую пятерку седан Hyundai Solaris, несмотря на спад сразу на 11%. Тем не менее, его выбрали 58 682 человека.

Данные АЕБ.

Следом идет седан Volkswagen Polo — 56 102 штуки и минус 6% к показателю 2018 года. Несколько сбавил и еще недавно бешено популярный бюжетный универсал Lada Largus — минус 2% и 52 397 проданных машин, куда входят и 9 274 фургона.

Сбавляет и бывший бюджетный бестселлер Renault Duster, занявший только 8-е место: его продажи упали на на 6% и составили всего 39 031 автомобиль. А вот девятое место занял куда более дорогой кроссовер Volkswagen Tiguan. Его продажи выросли на 12% и составили 37 432 штуки. Первую десятку замкнул седан Renault Logan, чьи продажи тоже выросли — плюс 17% и 35 391 проданная машина.

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