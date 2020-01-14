Сестра Ольги Бузовой Анна не сработалась с партнёром и закрыла салон красоты

Сестра «поющей ведущей» Ольги Бузовой на странице в Instagram пояснила о закрытии своего салона красоты. Оказалось, что Анна Бузова не смогла сработаться с партнёром по совместному бизнесу из-за разных взглядов относительно его развития.

Анна Бузова в недавней публикации признаётся, что сейчас у неё множество мыслей в голове, а на душе остался осадок, но понимание и поддержка родных помогают ей пережить сложную ситуацию и не «опускать рук». Сестра популярной исполнительницы не отрицает, что ведение совместного бизнеса многому её научило, поэтому на будущее вынесен полезный опыт, хотя закрытие салона красоты и немало её огорчило. Анна Бузова уже начала подыскивать помещение под новый Buna Beauty Bar, надеясь, что в следующий раз ей удастся успешно развивать дело.



Кроме того, сестра певицы заметила, что не всегда и далеко не все проекты приносят доход, а потому она не собирается останавливаться на достигнутом и откроет новое дело. Комментарии к посту Бузова закрыла для фолловеров, не желая читать негатив и видеть злорадство недоброжелателей.

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