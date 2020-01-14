Блогер JerryRigEverything назвал самый инновационный и ремонтопригодный смартфон 2019 года

Известный блогер JerryRigEverything назвал самый ремонтопригодный и инновационной смартфон среди аппаратов, выпущенных в 2019 году. Специалист подвёл итоги, отметив модели корейского, американского и китайского производства.

Количество подписчиков блогера превышает 5 млн человек, так как его видео представляют интерес. Самым инновационным гаджетом назван Nubia Z20 со вторым дисплеем на тыльной стороне корпуса. Далее по наличию высоких технологий отмечен Blackview Max 1, имеющий встроенный проектор. Третье место отведено смартфону Samsung Galaxy Fold, который получил складную конструкцию. Вслед за этим специалист назвал самый красивый девайс изнутри, которым стал Galaxy A80. Блогер отметил расположение компонентов и узлов гаджета, размещённых продуманно и гармонично, с учётом доступного монтажа и демонтажа. Вслед за этим назван Redmi Note 7, обладающий прочным противоударным корпусом. За ним следует Google Pixel 4 XL с такими же свойствами.

Очень крепкий корпус также у моделей Pixel, заявил блогер JerryRigEverything. Вместе с тем его же собственные испытания, проведенные ранее, показали, что данный смартфон гнётся, отмечают эксперты.

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