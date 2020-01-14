«Надежда на чудо»: Шумахер снова госпитализирован в клинику в Париже

Легендарный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер снова госпитализирован в больницу Парижа. В Европейском госпитале имени Помпиду он пройдет курс специальной терапии стволовыми клетками.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии Шумахер находился с сентября 2019-го года. Профессор Филипп Менаше работает здесь хирургом-кардиологом, являясь первооткрывателем клеточной терапии. Он первым трансплантировал в сердце человеку его собственные мышечные стволовые клетки. Предполагается, что Менаше намерен лечить травмированного гонщика, несмотря на возражения врачей, считающих стволовые клетки бессильными для восстановления нервной системы. Об этом свидетельствует отсутствие успеха в продолжение тридцати лет исследований. Пребывание в домашних условиях показало медленный процесс восстановления.

Как будет проходить лечение Шумахера пока не ясно, неизвестно и время пребывания его в клинике. Речь идет об одном-трех годах. По словам жены, муж продолжает настаивать на запрете делать информацию о состоянии его здоровья открытой. Вместе с тем, она заверила, что знаменитость находится в «лучших руках», пишет Express.

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