Захарова отреагировала на сведения об американском гражданстве

14.01.2020, 19:19, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сети появился фейк, утверждающий, что у нее и ее дочери есть гражданство США.

«Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было», – написала Захарова в своем Facebook.

Она добавила, что за пределами РФ у нее также нет собственности, а дочь родилась в Москве, в роддоме городской больницы.

В ноябре Захарова уличила газету The New York Times во лжи о ситуации с эвакуацией заболевшего военного атташе США из Москвы.



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