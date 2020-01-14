Захарова отреагировала на сведения об американском гражданстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сети появился фейк, утверждающий, что у нее и ее дочери есть гражданство США.
«Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было», – написала Захарова в своем Facebook.
Она добавила, что за пределами РФ у нее также нет собственности, а дочь родилась в Москве, в роддоме городской больницы.
В ноябре Захарова уличила газету The New York Times во лжи о ситуации с эвакуацией заболевшего военного атташе США из Москвы.
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Последнее: В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и «административка» за пьянство, и «уголовка» по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Есть вероятность, что хулиган отделается условным сроком, пишет телеграм-канал «Hue».
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