Видео: Как отключить блогера от церкви

14.01.2020, 19:12, Новости дня

Белгородскому блогеру пригрозили отлучением от церкви. Это беспрецедентный случай: выйти из Русской православной церкви практически невозможно даже по собственному желанию. Что же произошло?

Теги: 

РПЦ
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Дмитрий Бавырин



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