Видео: Как отключить блогера от церкви

Белгородскому блогеру пригрозили отлучением от церкви. Это беспрецедентный случай: выйти из Русской православной церкви практически невозможно даже по собственному желанию. Что же произошло?
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Дмитрий Бавырин
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