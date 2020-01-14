Украинский пловец завоевал серебро на международном турнире в Китае

Пловец Андрей Говоров из Украины завоевал серебряную медаль на турнире FINA Champions Series, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец добыл медаль на дистанции 50 метров в стиле баттерфляй. Говоров преодолел дистанцию за 23,30 секунды.
Первое место занял бразилец Николас Сантос, который опередил украинца на 0,02 секунды. Третий – россиянин Олег Костин, его результат – 23,42.
Говоров – уроженец Севастополя. Украинец является двукратным чемпионом Европы (2016-го и 2018 года), а трехкратным также чемпионом Европы на короткой воде (2011-го, 2013-го и 2015 года).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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