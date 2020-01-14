Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

14 января Верховная Рада Украины приняла постановления №2726 о крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Документ поддержало 368 народных депутатов.



«Заявление не только выражает сожаление, она выполняет нравственную миссию Верховной Рады быть на стороне своих граждан, помнить о них в сложных моментах, а также выполняет миссию коммуницировать с миром, который также пострадал в результате катастрофы», – сказал во время заседания председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.



Документ содержит обращение к властям Ирана о полном признании своей вины, которое должно включать не только извинения, но и компенсации семьям погибших, а также пострадавшим государствам и авиакомпании. В нем также есть призыв к прозрачному расследованию, по результатам которого мир сможет внести изменения в процедуры и правила, что позволит в будущем избежать таких катастроф.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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