Онищенко предсказал россиянам выход на работу с 1 января

Вскоре россияне начнут выходить на работу сразу 1 января, чтобы поддерживать экономику страны и продолжать зарабатывать, сообщил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Скоро все даже первого (января, – прим. ВЗГЛЯД) не будут отдыхать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, идея овладевает массами», – сказал Онищенко «URA.RU».

Так Онищенко отреагировал на публикацию результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым более трети россиян выступают против длительных новогодних каникул. Однако депутат усомнился, что эти данные правдивы, подчеркнув, что сейчас большая часть граждан не поддерживает эту идею.

Онищенко считает, что многие не хотят отдыхать так долго, так как чувствуют ответственность за государство.

«Надо экономику поднимать, надо думать о будущем страны», – отметил депутат.

Он пояснил, что многие россияне работают не за счет государственного бюджета, поэтому им просто невыгодно отдыхать столько дней.

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что больше половины россиян (51%) полагают, что длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января, введенные 15 лет назад, были удачным решением, 33% придерживаются обратного мнения.

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