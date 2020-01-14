В Сети показали забавный и необычный тюнинг Volkswagen Golf

В Сети показали наглядный пример отсутствия чувства меры в тюнинге авто. «Жертвой» стал Volkswagen Golf, снятый на одной из улиц Калифорнии в США.

Считается, что доработки собственного автотранспорта могут быть вполне допустимыми или же опасными, причем, как для самого водителя и его пассажиров, так и для остальных участников движения. Процесс технического и внешнего изменения автомобиля в зависимости от предпочтений владельца и желание сделать его максимально комфортным относится к очень популярным явлениям. Однако опытные автолюбители предупреждают, что нужно уметь вовремя остановиться. Установив дополнительные источники света или подлокотники, хозяин просто улучшит комфортность поездки.О допустимых вариантах изменений производитель извещает в описании технических характеристик автомашины. Владелец может незначительно изменить размер шин или колесных дисков, отрегулировать высоту автомобиля. Усовершенствованием работы двигателя должен заниматься только профессиональный мастер.Очевидно, что запрещено изменять конструкцию рулевого колеса, элементов управления транспортом и многие другие детали. В противном случае установка усилителей, например, может привести к тому, что автомобиль выйдет из-под контроля и станет причиной ДТП.

На видео минимальный дорожный просвет очень быстро превратит машину в груду бесполезного металлолома в результате соприкосновения с покрытием. Недопустимый развал колес создаст проблемы для водителя, и тогда уже будет не до смеха при виде машины, напоминающей корову на льду с разъезжающимися в стороны копытами.

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