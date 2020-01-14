Минобороны РФ показало видео масштабных учений на Урале и в Сибири

14.01.2020, 19:04, Разное

Минобороны РФ показало в интернете видео с масштабными учениями в Сибири и на Урале. В маневрах были задействованы свыше 250 тыс. военнослужащих и различные виды вооружения.
В данном мероприятии также приняли участие воинские подразделения, дислоцированные в Самарской области и Поволжье, наряду с этим, учения прошли в Киргизии и Таджикистане. По информации оборонного ведомства, к манёврам привлекались мотострелковые линейные части, военные инженеры, артиллерийские дивизионы и подразделения других видов войск. Помимо стрелкового оружия и других боевых систем задействовали ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Панцирь-С1» и ЗРС С-300. В сюжете можно видеть, как российские военнослужащие, одетые в зимнее обмундирование, используют различную технику. В опубликованном в аккаунте МО РФ в Facebook ролике имеются также кадры, связанные с подготовкой ракет к пробным пускам.

Российский Минобороны назвал в начале января дату проведения манёвров с использованием новых зенитно-ракетных комплексов С-400. Данное ответственное мероприятие состоится на полигоне, расположенном в Астраханской области, по срокам стрельбы состоятся в августе нынешнего года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Нью-Йорке проходят десятки кинофестивалей самой разной направленности и тематики. На днях к ним добавится еще один. С 16 по 20 января в Еврейском центре JCC Manhattan пройдет новый киносмотр «Актуальное кино социальной справедливости» (Cinematters: NY Social Justice Film Festival), приуроченный к национальному празднику – Дню Мартина Лютера Кинга. Как сообщили организаторы смотра, фестиваль покажет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика