Минобороны РФ показало видео масштабных учений на Урале и в Сибири

Минобороны РФ показало в интернете видео с масштабными учениями в Сибири и на Урале. В маневрах были задействованы свыше 250 тыс. военнослужащих и различные виды вооружения.
В данном мероприятии также приняли участие воинские подразделения, дислоцированные в Самарской области и Поволжье, наряду с этим, учения прошли в Киргизии и Таджикистане. По информации оборонного ведомства, к манёврам привлекались мотострелковые линейные части, военные инженеры, артиллерийские дивизионы и подразделения других видов войск. Помимо стрелкового оружия и других боевых систем задействовали ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Панцирь-С1» и ЗРС С-300. В сюжете можно видеть, как российские военнослужащие, одетые в зимнее обмундирование, используют различную технику. В опубликованном в аккаунте МО РФ в Facebook ролике имеются также кадры, связанные с подготовкой ракет к пробным пускам.
Российский Минобороны назвал в начале января дату проведения манёвров с использованием новых зенитно-ракетных комплексов С-400. Данное ответственное мероприятие состоится на полигоне, расположенном в Астраханской области, по срокам стрельбы состоятся в августе нынешнего года.
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