Создатели проекта «Дау» подадут в суд на Минкульт из-за отказа в прокатном удостоверении

Создатели проекта «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после того, ведомство во второй раз отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям фильма. Об этом сообщил представитель режиссера Ильи Хржановского.

Показ четырех частей фильма запрещен из-за наличия в них материалов, пропагандирующих порнографию.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что «все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле» и «в рамках российского законодательства».

«Дау» — проект режиссера Ильи Хржановского, посвященный истории жизни советского физика Льва Ландау. Проект создавался в течение 14 лет, он включает в себя 13 фильмов и сериалов.

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