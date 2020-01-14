Москвич продает свой детский рисунок за 140 миллионов

14.01.2020, 18:54, Разное

Житель Москвы решил продать свой детский рисунок за 140 миллионов рублей. Мужчина обнаружил художественную работу в загородном доме.

«Стоимость действительно удивительная. Она предельно низкая для такой картины. Просто сейчас деньги нужны. Эта картина вызвала ажиотаж у всех: либо смех, либо умиление, либо задумчивость. Это хорошо – искусство должно вызывать эмоции. Я оценил эту эмоциональную палитру в 140 миллионов рублей», – пояснил автор. Москвич сообщил, что пока покупателей не нашлось, зато с самого утра его телефон обрывали журналисты, передает телеграм-канал «Подъем». 



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