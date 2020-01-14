Появились новые неожиданные подробности романа Бузовой и Манукяна

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян рассказал, что в комментариях под различными статьями его подозревают в связи с Ольгой. По мнению обывателей, эксперт старается продвигать звезду отечественной эстрады.

«Изредка читаю комменты под статьями, в соцсетях под постами и в «Ютубе» под видео, которые посвящены мне. Я бы посоветовал всем этим комментаторам сказки сочинять. Такие таланты пропадают. Разумеется, основаны их «догадки» исключительно на слухах. Это словно отдельный «мир новостей». Чего только я там про себя не начитался», – рассказал Манукян в разговоре с корреспондентом Дни.ру.

Он подчеркнул, что сначала ходили слухи, будто бы депутат Алексей Митрофанов передал ему «опеку» над поющей телеведущей. Потом появились сплетни о том, что якобы директор Бузовой спонсирует пиар знаменитости.

«Сейчас новая модификация слухов. После того, как в ее жизни появился Давид Манукян, стали писать, что он мой племянник и дескать я теперь лоббирую интересы этой пары. Люди на полном серьезе пишут этот бред и похоже сами начинают в него верить. Иногда смеюсь в голос с этих «догадок», – подытожил Вадим.

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Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / OLGA BUZOVA (@olgabuzova_news) 11 Янв 2020 в 10:28 PST

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