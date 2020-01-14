«200 скорых для Украины»: уникальный автомобиль для Космацкой амбулатории

Обычный день семейного врача. Очередь у кабинета и выезды на вызовы. Космацкая амбулатория обслуживает три населенных пункта, расположенных в труднодоступных районах.

«К некоторым пациентам можно было добраться только в хорошую погоду. Если дождь или снег, то иногда приехать на вызов было очень трудно. Бывало, что пешком еще приходилось идти час-полтора. Большое спасибо президенту и Ринату Ахметову за помощь», – говорит директор Космацкой амбулатории Юрий Костюк.

Ситуация изменилась, когда местная амбулатория попала в проект «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова, сообщает пресс-служба организации. Район получил уникальный автомобиль скорой помощи на базе внедорожника Тойота Ленд Крузер. Теперь спасать жизни людей стало гораздо легче.

«Здесь есть дефибриллятор, а раньше у нас такой техники не было. Теперь можно прямо в автомобиле оказывать неотложную помощь», – поделилась своими впечатлениями семейный врач Космацкой амбулатории Елена Поляк.

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова.

«Спасибо вам за успешную реализацию первого в истории нашей страны благотворительного проекта – передачу 200 современных автомобилей скорой медицинской помощи для медучреждений и объединений территориальных громад. Этот уникальный масштабный социальный проект прошел на высоком профессиональном уровне, с открытым сердцем и душой. Ведь жизнь и здоровье людей – самое ценное. Жизнь и здоровье детей – бесценно», – отметил президент Владимир Зеленский в благодарственном письме, направленном в адрес Фонда Рината Ахметова.

За 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Нью-Йорке проходят десятки кинофестивалей самой разной направленности и тематики. На днях к ним добавится еще один. С 16 по 20 января в Еврейском центре JCC Manhattan пройдет новый киносмотр «Актуальное кино социальной справедливости» (Cinematters: NY Social Justice Film Festival), приуроченный к национальному празднику – Дню Мартина Лютера Кинга. Как сообщили организаторы смотра, фестиваль покажет […]