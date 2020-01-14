За ходом строительства космодрома Восточный начали следить из космоса

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что контроль за строительством космодрома Восточный проводится с помощью космических спутников.
«По нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», – сказал Чайка, передает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный были похищены 11 млрд рублей, возвращены 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, сообщил.
Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.
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