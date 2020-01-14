Украинский суд обязал расследовать захват власти в 2014 году

14.01.2020, 18:44, Новости дня

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) изучить факты захвата власти в стране и коррупции, в расследовании упоминаются имена бывшего президента США Барака Обамы, бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщил украинский депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко», – написал Кузьмин в своем Facebook.

Также Кузьмин упомянул имя Байдена и прикрепил к посту копии постановления суда.

Он отметил, что следователям теперь придется выяснить, «кто и с какой целью в 2014 году захватил власть в Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 млрд долларов США, о которых писал личный адвокат [президента США Дональда] Трампа [Рудольфа] Джулиани».

Он призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие следствию.

«Одно смущает, расследовать дело собирается руководитель НАБУ Сытник, признанный судом коррупционером и давно замеченный в симпатиях и к Порошенко, и руководству той самой Демпартии США. Конфликт интересов. Тут бы генпрокурору вмешаться. Его компетенция», – заключил украинский депутат.

Напомним, украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, что сын Джо Байдена Хантер Байден снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, причем ФБР занималось сокрытием скандала.



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