РЖД предложили создать новую статью Уголовного кодекса

14.01.2020, 18:44, Новости дня

«Российские железные дороги» предлагают выделить в Уголовном кодексе РФ отдельную статью, касающуюся нападения на персонал железнодорожного транспорта, следует из презентации заместителя гендиректора холдинга Дмитрия Пегова, представленной на заседании комитета Госдумы по транспорту.

«Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах», – передает его слова ТАСС.

Предлагается предусмотреть штраф до 200 тыс. рублей или принудительные работы до двух лет за применение в отношении проводника насилия, не опасного для жизни или здоровья. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предлагается наказывать штрафом до 200 тыс. рублей или принудительными работами до пяти лет.

Утверждается, что инициатива связана с тем, что в 2019 году произошел рост количества случаев нападения на персонал на 27% – до 98.

Отметим, что в 2017 году Минздрав РФ предлагал внести поправки в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за нападения на врачей и другой медперсонал при исполнении ими обязанностей.



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