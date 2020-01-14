На оккупированной территории Луганской области во время обстрелов боевиков пострадали гражданские – украинская разведка

10 января на оккупированной территории Луганской области во время обстрелов боевиков пострадали гражданские. Об этом 14 января сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Террористы из артиллерийского подразделения четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса, который дислоцирован в Алчевске, во время обстрелов позиций украинских военных попали по жилым домам в Голубовке. В результате мирные жители получили ранения, в том числе тяжелые.

По данным разведки, оккупанты решили переложить ответственность за произошедшее на украинских военных и через местные и российские СМИ распространили соответствующую фейковую информацию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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