В Киеве в поликлинике на ребенка упали металлопластиковые двери

14.01.2020, 18:42, Новости дня

13 января в одной из поликлиник Киева на мальчика упали металлопластиковые двери. Об этом УНН проинформировали в столичной полиции.

«Проводились ремонтные работы, были демонтированы металлопластиковые двери, стояли у стены. Пока мама общалась с работником регистратуры, ребенок играл, дергал за ручку, после чего потянул их на себя, они на него упали. Ребенка в дальнейшем госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом правого бедра со смещением», – рассказал собеседник агентства.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, проводят проверку обстоятельств инцидента.

А полицию об этом сообщила и мама пострадавшего, и медики, уточнили УНН.

В какой поликлинике случился инцидент – не уточняется.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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