Люди стареют по-разному — в зависимости от биологической предрасположенности

14.01.2020, 18:34, Разное

Ученые из медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что существует несколько видов старения: по метаболическому, иммунному, печеночному или нефротическому типу

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Исследователи отобрали группу из 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 34-68 лет и наблюдали за ними в течение двух лет. В течение этого времени у пациентов измеряли в крови, стуле и других биологических материалах уровень различных белков, метаболитов, липидов, маркеров воспаления и патогенных микроорганизмов. Выяснилось, что люди стареют по определенному биологическому типу. Например, одни были подвержены более высокому риску диабета. Другие, с иммунным типом старения страдали заболеваниями, связанными с нарушением защитных сил организма. Но были и те, у которых маркеры старения не увеличивались в количестве, а наоборот, снижались со временем. Это было связано с изменением образа жизни в лучшую сторону. «Тип старения — это своего рода метка, которая может помочь людям сосредоточиться на факторах риска для здоровья», — подытожили авторы исследования.



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Последнее: Ученые из медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили, что существует несколько видов старения: по метаболическому, иммунному, печеночному или нефротическому типу Tweet Исследователи отобрали группу из 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 34-68 лет и наблюдали за ними в течение двух лет. В течение этого времени у пациентов измеряли в крови, стуле и других биологических […]

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