Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики

14.01.2020, 18:31, Новости дня

14 января Верховная Рада избрала депутата от «Слуги народа» Андрея Костина главой комитета Рады по вопросам правовой политики, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов.

Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

2 января 2020 года Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия. 14 января Рада дострочно прекратила ее полномочия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 14 января Верховная Рада избрала депутата от «Слуги народа» Андрея Костина главой комитета Рады по вопросам правовой политики, передает корреспондент издания «ГОРДОН». За соответствующий проект постановления №2732 проголосовали 296 народных депутатов. Ранее Костин был заместителем председателя правового комитета. 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно […]

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