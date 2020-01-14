Игрок «Динамо», который подозревается в употреблении допинга, не поехал с командой на первый сбор

Киевской «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало список из 29 футболистов, которые отправятся с первой командой на тренировочный сбор в турецкий Белек.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет;
Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккель Дуэлунд, Карлос Де Пена, Кадири, Владимир Шепелєв, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев.
Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.
В списке игроков отсутствует украинский нападающий команды Артем Беседин, который подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА.
Также не поедет на тренировочный сбор нападающий из Люксембурга Жерсон Родригеш.
Первый сбор «Динамо» пройдет с 15-го по 28 января, за это время подопечные Алексея Михайличенко проведут шесть матчей:
19 января. «Динамо» – «Легия» (Польша);
20 января. «Динамо» – «Нефтчи» (Азербайджан);
23 января. «Динамо» – «Вардар» (Северная Македония);
24 января. «Динамо» – «Хайдук» (Хорватия);
27 января. «Динамо» – «Динамо» (Брест, Беларусь);
28 января. «Динамо» – «Кайрат» (Казахстан).
После 18 туров чемпионата Украины «Динамо» занимает второе место в УПЛ и имеет в активе 36 очков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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