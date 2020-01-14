Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30

Российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит, сообщили СМИ.

Об этом информирует «Коммерсант» со ссылкой на источник в российской делегации, которая во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник посетила Шри-Ланку.

Объем дополнительного экспортного кредита, по данным источника, может превысить 500 млн долларов. Также утверждается, что власти Шри-Ланки готовы предоставить ВМФ РФ льготные условия захода в порты.

В 2015 году РФ вела переговоры со Шри-Ланкой о поставках патрульного корабля «Гепард-5.1», однако в итоге было решено разработать для этой страны корабль меньшего водоизмещения.





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