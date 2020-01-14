Американские учёные нашли способ предотвращения ожирения

В результате проведённого исследования американские учёные из медицинского центра Дартмут-Хичкок выявили способ предотвращения ожирения. По словам специалистов, блокирование клеточного рецептора AHR также помогает обратить вспять процесс чрезмерного набора массы тела.

На первом этапе исследования учёные разделили лабораторных грызунов на две группы, первая из которых находилась на диете с низким количеством жиров, а вторая – с высоким, но при этом в пищу добавлялся препарат NF, блокирующий ARH. В итоге оказалось, что мыши из последней не набирали массу больше, чем грызуны из первой. В это же время ещё часть подопытных животных питалась жирной пищей без NF, вследствие чего стремительно набирался вес.

На следующем этапе авторы научной работы решили определить, помогает ли блокировка рецептора ARH не только предотвращать ожирение, но оборачивать его вспять. В этом случае учёные брали тучных грызунов, которых кормили жирной пищей. Половине из них к питанию опять же добавляли блокиратор и в результате удалось выяснить, что эта группа мышей теряла массу тела, как и животные, питающиеся едой с низким процентом жиров.

В ходе изучения механизма похудения с блокировкой ARH специалисты выявили, что рецептор не может индуцировать гены, принимающие участие в синтезе и накоплении жиров. В будущем результаты исследования можно применять для поиска новых терапевтических методов лечения ожирения у людей, заключают авторы проекта.

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