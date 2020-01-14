В Палате представителей проходят слушания по Ирану

В Комитете по международным отношениям Палаты представителей США во вторник проходят слушания, посвященные политики администрации в отношении Ирана, в частности – авиаудару, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.
В качестве одного из свидетелей был приглашен госсекретарь США Майк Помпео, однако он отказался выступить на слушаниях.
В слушаниях принимает участие глава Совета по международным отношениям Ричард Хаасс, который в заготовленном тексте своего выступления подчеркнул, что последние события в связи с Ираном следует рассматривать в контексте 70-летней истории отношений с этой страной, уделяя особое внимание последним 40 годам с тех пор, как в Иране произошла исламская революция.
Хаасс обратил особое внимание на принятое в 2018 году решение выйти из международного ядерного соглашения с Ираном и ввести жесткие санкции в отношении этой страны. «Иран расценил выход США из соглашения как недобросовестный поступок, учитывая, что он соблюдал условия соглашения, что было неоднократно подтверждено МАГАТЭ», – отметил свидетель.
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Русская служба «Голоса Америки»
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