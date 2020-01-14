Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно – Ермак

14.01.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации. Об этом его помощник Андрей Ермак заявил в интервью «Украинской правде», опубликованном 14 января. 

По словам Ермака, Зеленский решил «немедленно возвращаться в Киев» сразу после того, как узнал об авиакатастрофе. 

«Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел», – сказал он.

Ермак добавил, что поездка Зеленского в Оман была частной, поэтому «ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно».

«Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета [народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора] Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании – с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы», – подытожил он.

5 января «Страна» сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Утром 8 января пресс-служба Зеленского сообщила, что он прервал визит в Оман и срочно возвращается в Украину.

По данным журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA:Перший»)», чартерный самолет, на котором летел президент, приземлился в Жулянах в 2.37 ночи 9 января. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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