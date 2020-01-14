Эмоциональное выгорание увеличивает риск мерцательной аритмии

Эмоциональное выгорание – состояние, которое сопровождается психическим истощением, патологической усталостью и раздражительностью Ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии выяснили, что оно может привести к потенциально смертельному нарушению сердечного ритма, мерцательной аритмии.

Мерцательная аритмия (МА) – наиболее распространенное нарушение сердечного ритма, это основная причина инсультов в Европе и США. От нее страдают более 33 миллионов человек во всем мире. Согласно исследованию, которое опубликовано в European Journal of Preventative Cardiology, хронический стресс и переутомление могут быть ключевыми факторами в развитии этого состояния.

«Жизненное истощение, которое обычно называют синдромом выгорания, как правило, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома. Оно отличается от депрессии, которая характеризуется плохим настроением, чувством вины и низкой самооценкой», – рассказал автор исследования Пэрвин Гэрг (Parveen Garg).

Предыдущие исследования показали связь между стрессом и мерцательной аритмией, но результаты были неоднозначными. О связи жизненного истощения или выгорания с этим нарушением ритма сердца до настоящего времени ничего не было известно.

Ученые опросили более 11000 человек без мерцательной аритмии, чтобы установить, есть ли у них жизненное истощение и раздражительность, используют ли они антидепрессанты, есть ли у них хорошая социальная поддержка. Затем они наблюдали за участниками в течение 25 лет.

Исследователи не обнаружили связи между мерцательной аритмией и раздражительностью, уровнем социальной поддержки или использованием антидепрессантов. Только люди, которые набрали наибольшее количество баллов при тестировании на жизненное истощение, были более склонны к развитию мерцательной аритмии. Риск этого нарушения ритма увеличивался у них на 20%.

«Жизненное истощение связано с усилением воспаления и активацией реакции организма на физиологический стресс. В результате возможны серьезные и разрушительные последствия для сердечной ткани, которые могут в конечном итоге привести к развитию аритмии», – пояснил Гэрг.

Ученые указывают, что это предварительная оценка связи между жизненным истощением и мерцательной аритмией. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, что должны делать врачи для помощи пациентам с эмоциональным выгоранием.

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