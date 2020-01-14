Дмитрий Губерниев заявил в адрес Александра Тихонова: «Не смешите мои тапочки»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов «смешит его тапочки». Так он высказался на едкое замечание спортсмена по поводу его дружбы с артистами эстрады.

Конфликт между комментатором и олимпийским чемпионом разгорелся из-за критического отношения последнего к программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». По словам Александра Тихонова, передача не представляет интереса, поскольку ведут ее «безголовые люди», дружащие с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Претендующий на должность главного тренера сборной РФ по биатлону Дмитрий Губерниев не стал отмалчиваться. Он припомнил олимпийскому чемпиону те времена, когда его вместе с братом признали виновными в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Однако после поимки в честь Дня Победы Александр Тихонов был амнистирован, поэтому комментатор попросил его «не смешить тапочки».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов «смешит его тапочки». Так он высказался на едкое замечание спортсмена по поводу его дружбы с артистами эстрады. Конфликт между комментатором и олимпийским чемпионом разгорелся из-за критического отношения последнего к программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». По словам Александра Тихонова, передача не представляет […]