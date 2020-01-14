Дмитрий Губерниев заявил в адрес Александра Тихонова: «Не смешите мои тапочки»

14.01.2020, 18:21, Разное

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов «смешит его тапочки». Так он высказался на едкое замечание спортсмена по поводу его дружбы с артистами эстрады.
Конфликт между комментатором и олимпийским чемпионом разгорелся из-за критического отношения последнего к программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». По словам Александра Тихонова, передача не представляет интереса, поскольку ведут ее «безголовые люди», дружащие с Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым.

Претендующий на должность главного тренера сборной РФ по биатлону Дмитрий Губерниев не стал отмалчиваться. Он припомнил олимпийскому чемпиону те времена, когда его вместе с братом признали виновными в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Однако после поимки в честь Дня Победы Александр Тихонов был амнистирован, поэтому комментатор попросил его «не смешить тапочки».



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Последнее: Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов «смешит его тапочки». Так он высказался на едкое замечание спортсмена по поводу его дружбы с артистами эстрады. Конфликт между комментатором и олимпийским чемпионом разгорелся из-за критического отношения последнего к программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». По словам Александра Тихонова, передача не представляет […]

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