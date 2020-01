Винс Вон посмотрел футбольный матч с Дональдом и Меланией Трамп

Весь матч супруги сидели в специальной ложе на стадионе и следили за ходом игры. К ним также присоединился актер Винс Вон. На видео, которое попало в интернет, заметно, как он беседует с Дональдом и Меланией и пожимает им руки.

I’m very sorry to have to share this video with you. All of it, every part of it. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq

— Timothy Burke (@bubbaprog) 14 января 2020 г.

В отличие от коллег по цеху, которые выступают против политики Трампа (Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало и другие), Винс Вон не раз признавался, что уже много лет голосует за республиканцев и всегда поддерживал кандидатов от этой партии в парламенте. На Вона тут же обрушились пользователи соцсетей, которые обвинили актера в поддержке «тирана».

Дональд и Мелания на стадионе Винс Вон на стадионе

