Бритни Спирс проведет выставку своих картин во Франции

Арт-терапию как способ отвлечься практикуют многие звезды. Бритни Спирс нередко встает за мольберт с желанием «выпустить пар», и хотя получается у нее, мягко говоря, не сильно замысловато, поклонники ее творчества наверняка уже имеются. Хорошая для них новость: 18 января в галерее современного искусства Sympa во французском городе Фижак пройдет выставка работ певицы. Экспозиция получила название «Иногда вы просто должны играть», а вошли в нее картины с флористическими мотивами, которые певица пожертвовала на благотворительный аукцион в пользу жертв трагедии музыкального фестиваля Route 91 Harvest в 2017 году.

Работа Бритни Спирс, которая будет представлена на выставке Бритни — далеко не единственный публичный человек, который обращается к кистям и краскам в свободное время. Так, Энтони Хопкинс создал множество картин — от нежных пастельных пейзажей до фигуративных портретов в жанре «хоррор». Джонни Депп рисует портреты знаменитостей, его героями уже становились Марлон Брандо, Боб Дилан, Кит Ричардс и Патти Смит. Полотна актера Макколея Калкина пестрят цветами: от флуоресцентных до темно-грязных, некоторые изображения, скорее, похожи на коллажи с бессмысленными и противоречащими друг другу элементами, впрочем, ряд сюжетов все же можно угадать.

Звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью в узком кругу имеет славу талантливого художника-абстракциониста. Рисует Люси давно и много выставлялась — однако не под своим именем, а под псевдонимом Ю. Лин. Опытным художником можно назвать и Пола МакКартни, который провел свою первую выставку еще 17 лет назад. Сейчас на его счету их уже десятки, а география приглашающих его музеев простирается от Ливерпуля до Киева. Самая известная работа музыканта — Yellow Linda with Piano, посвященная бывшей жене Линде МакКартни. По признанию самого «биттла», когда-то он и помыслить о рисовании не мог в силу своей эмоциональной зажатости. Избавил от этого комплекса его друг — американский художник-абстракционист Виллем де Куунинг. Однажды они вместе разглядывали картины, и МакКартни осторожно спросил: «А что здесь изображено? Пурпурная гора?» — «Вообще-то это кушетка». Ответ друга, по признанию МакКартни, дал ему понять, что в искусстве нет понятия «правильно», и это помогло ему освободить свои творческие побуждения.

Для актера Джима Керри создание картин — также своего рода психотерапия. Чаще всего Керри изображает людей, но делает фигуры и лица изломанными, искаженными. Выплеском «внутренних демонов» считает живопись рокер Мэрилин Мэнсон. Первая выставка артиста прошла в 2002 году, в последующие несколько лет он провел еще три. Сейчас психоделические акварельные работы Мэнсона активно «гуляют» по аукционам: цены за некоторые картины достигают 50-100 тысяч долларов.

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