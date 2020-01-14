Азарова не лишали статуса член-корреспондента Нацакадемии наук Украины

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров до сих пор остается членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). Об этом со ссылкой на ответ НАНУ на запрос сообщает 14 января «Интерфакс-Украины».

В агентстве отметили, что запрос касался не только информации по поводу Азарова, но и сколько членов и членов-корреспондентов НАНУ были лишены этого статуса в 2019 году и по скольким из них была начата такая процедура.

На сайте НАНУ Азаров указан как член-корреспондент по направлению «горная геофизика».

Агентству «Интерфакс-Украина» в академии объяснили, что лишить статуса член-корреспондента НАНУ могут по решению общего собрания: по собственному желанию; на основании личного заявления; в случае неоднократного грубого нарушения требований устава НАНУ или совершения действий, которые нанесли значительный ущерб авторитету Нацакадемии; на основании представления соответствующего отделения НАН или президиума Академии.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров до сих пор остается членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). Об этом со ссылкой на ответ НАНУ на запрос сообщает 14 января «Интерфакс-Украины». В агентстве отметили, что запрос касался не только информации по поводу Азарова, но и сколько членов и членов-корреспондентов НАНУ были лишены этого статуса в 2019 году и […]